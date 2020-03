Hàn Quốc và Mỹ ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 19/3 đã bất ngờ ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ (Currency Swap) quy mô 60 tỷ USD, thời hạn tối thiểu 6 tháng (đến ngày 19/9 năm nay), và có thể gia hạn tùy vào tình hình.Hiệp định hoán đổi tiền tệ là hình thức trao đổi tiền tệ giữa hai quốc gia trong trường hợp khẩn cấp, có thể bằng đồng tiền của nước đối phương hoặc bằng đồng USD. Đây là lần thứ hai Seoul và Washington ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ sau lần ký ngày 30/10/2008, thời điểm khủng hoảng tiền tệ toàn cầu, với quy mô 30 tỷ USD trong thời hạn 6 tháng, sau đó gia hạn thêm 9 tháng tới ngày 1/2/2010.Ngân hàng trung ương cho biết hai nước Hàn-Mỹ quyết định ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ để có thể hoán đổi tiền USD ngay lập tức, nhằm giải quyết tắc nghẽn trên thị trường tiền USD gần đây.Ngoài Hàn Quốc, FED cũng đã ký kết với ngân hàng trung ương của 9 nước khác như Đan Mạch, Australia, Brazil.Việc ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ với Mỹ có ý nghĩa tượng trưng vô cùng to lớn rằng quốc gia sử dụng đồng tiền chính trên thế giới là Mỹ đã nhận định Hàn Quốc là nước có nền tảng kinh tế vững chắc. Theo đó, hiệp định này sẽ đóng vai trò tạo tâm lý an toàn cho thị trường ngoại hối.Ngay trong ngày 20/3, thị trường đã có những phản ứng tích cực. Tỷ giá hối đoái đồng won/USD trên thị trường ngoại hối Seoul sáng cùng ngày đã tụt 32 won/1 USD so với một ngày trước, tương đương 1.253 won đổi 1 USD. Giá cổ phiếu cũng bắt đầu đồng loạt tăng trở lại.Năm 2008, chỉ một ngày sau khi Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ được ký kết, tỷ giá hối đoái won/USD cũng đã rớt 177 won/1 USD, giá cổ phiếu cũng tăng lên mức cao nhất 12%.Như vậy, Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ lần này đã nâng tổng quy mô hoán đổi tiền tệ của Hàn Quốc với các nước lên ít nhất 200 tỷ USD. Với dự trữ ngoại hối đang ở ngưỡng 400 tỷ USD tính tới cuối tháng 2, quy mô dự trữ USD để đối phó trong trường hợp khẩn cấp của Seoul đã vượt hơn 600 tỷ USD.