Ủy ban Olympic quốc tế tái xác nhận quyết tâm tổ chức Olympic Tokyo 2020 theo đúng kế hoạch

Photo : YONHAP News

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã một lần nữa thể hiện quyết tâm tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 theo đúng kế hoạch ban đầu.Trong cuộc họp với các ủy viên là vận động viên và đại diện các tổ chức thể thao thế giới, Chủ tịch IOC Thomas Bach đã nhắc lại lập trường nguyên tắc rằng Ủy ban Olympic quốc tế sẽ thực hiện các hành động có trách nhiệm với các vận động viên, nhưng không đưa ra bất cứ đối sách nào về biện pháp an toàn trong bối cảnh dịch corona-19 bùng phát mạnh toàn cầu.Lập trường này cũng được IOC tái khẳng định trong cuộc họp qua video với Ủy ban Olympic của các nước châu Á.Tuy nhiên, dư luận nhiều nơi trên thế giới đang liên tiếp chỉ trích việc Ủy ban Olympic quốc tế thờ ơ với sự an toàn của vận động viên.Tờ Thời báo New York (Mỹ) cho rằng cần hủy Olympic mùa hè Tokyo 2020, việc IOC vẫn quyết tâm tổ chức sự kiện này trong bối cảnh đại dịch toàn cầu là một hành động vô trách nhiệm.Vận động viên chèo thuyền nổi tiếng người Anh Matthew Pinsent cũng chỉ trích Chủ tịch Thomas Bach vô cảm.Trong bối cảnh này, Ủy ban Olympic Mỹ đã đóng cửa hai trung tâm huấn luyện dành cho vận động viên tham dự Olympic, khiến các vận động viên đang chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội sắp tới càng thêm hoang mang.