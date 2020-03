Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 8.652 ca nhiễm dịch corona-19 tính tới 0 giờ ngày 20/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương trực thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 20/3 đã ghi nhận thêm 87 ca nhiễm dịch corona-10 mới so với số liệu lúc 0 giờ một ngày trước, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên 8.652 người.Số ca nhiễm mới trong ngày đã rơi xuống ngưỡng 100 người. Sau khi giảm từ 107 người ngày 14/3 xuống còn 76 người ngày 15/3, số ca nhiễm mới đã duy trì mức tăng hai chữ số trong suốt bốn ngày. Tuy nhiên đến ngày 18/3, mức tăng lại vượt trên 100 người, rồi giảm còn 87 người trong ngày 19/3.Trong 87 ca nhiễm mới, có 34 người ở thành phố Daegu, 13 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang, 17 người ở Seoul, 14 người ở tỉnh Gyeonggi, 4 người ở thành phố Incheon, thành phố Busan, thành phố Gwangju, tỉnh Nam Chungcheong và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi một người. Quá trình kiểm dịch người nhập cảnh ở sân bay cũng phát hiện thêm một ca nhiễm mới.Tính đến cùng ngày, Hàn Quốc đã có tổng cộng 94 ca tử vong do dịch corona-19, tăng 3 người so với số liệu lúc 0 giờ ngày 19/3. Số ca được điều trị khỏi và dỡ bỏ cách ly là 2.233 người, tăng 286 người.