Kênh truyền hình Qatar ca ngợi công tác phòng chống dịch corona-19 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trang chủ của kênh truyền hình tin tức Al Jazeera trụ sở tại Doha (Qatar) ngày 19/3 (giờ địa phương) đã đăng tải bài viết với nhan đề "Bài học từ Hàn Quốc ... xét nghiệm nhanh, dễ dàng, giám sát". Trong đó, bài báo đánh giá Hàn Quốc đã có thể kiểm soát dịch corona-19 mà không cần tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt.Bài báo cho biết số ca tử vong do virus corona-19 trên toàn thế giới đã vượt mức 8.800 người. Các nước đều đang đóng cửa biên giới, phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn virus lây lan. Tuy nhiên ở Hàn Quốc, đời sống hàng ngày của người dân phần nào đã quay trở lại bình thường sau một thời gian dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, trở thành ổ dịch lớn thứ hai sau Trung Quốc.Mặc dù vẫn còn tình trạng người dân xếp hàng dài ở các hiệu thuốc để mua khẩu trang do Nhà nước phân phối, nhưng các hoạt động kinh doanh vẫn đang diễn ra, các cơ quan Nhà nước vẫn mở cửa bình thường. Một điểm đáng lưu ý là tỷ lệ tử vong do corona-19 ở Hàn Quốc là thấp nhất thế giới.Theo bài báo này, điều đáng học hỏi từ Hàn Quốc là đối phó sớm, kiểm soát nhanh chóng. Trong trung tuần tháng 2, Hàn Quốc xuất hiện ca siêu lây nhiễm là bệnh nhân số 31, một tín đồ của giáo phái Shincheonji. Chỉ trong vòng hai tuần sau đó, số ca nhiễm tại Hàn Quốc đã tăng lên gấp 180 lần. Giờ đây, nhiều ý kiến đánh giá Hàn Quốc đã qua đỉnh dịch.Al Jazeera cho biết mặc dù hiện tại vẫn còn xuất hiện các ca lây nhiễm tập thể, chưa thể hoàn toàn an tâm, nhưng Hàn Quốc đang được cộng đồng quốc tế khen ngợi là đã kiểm soát thành công dịch bệnh.Đặc biệt, các nhà khoa học Trung Quốc lần đầu công bố cấu trúc di truyền của virus corona-19 vào tháng 1, thời điểm Hàn Quốc còn chưa ghi nhận ca nhiễm nào, nhưng đã có ít nhất 4 công ty ở nước này tiến hành phát triển bộ kit xét nghiệm virus để tích trữ trước.Nhờ những nỗ lực này nên khi dịch bệnh lan rộng, Hàn Quốc đã có năng lực xét nghiệm lên tới hơn 10.000 người một ngày, áp dụng phương pháp xét nghiệm lưu động, thiết lập mạng lưới tư vấn qua điện thoại. Tại Hàn Quốc, người dân chỉ cần sở hữu smartphone là có thể nắm rõ lịch sử di chuyển của những người nhiễm bệnh, nhờ đó tránh được những địa điểm có khả năng lây nhiễm.Al Jazeera còn đề cập tới việc Chính phủ Hàn Quốc phát triển ứng dụng smartphone khai thác hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để giám sát cách ly tại nhà, khi người đang cách ly ra ngoài sẽ phát chuông cảnh báo. Khác với các quốc gia khác, Hàn Quốc không cần phong tỏa thành phố hay cấm du lịch mà vẫn đạt kết quả khả quan trong công tác phòng chống corona-19.