Hàn Quốc xét nghiệm virus corona-19 với tất cả hành khách nhập cảnh từ châu Âu

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 20/3, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công bố từ ngày 22/3, toàn bộ hành khách nhập cảnh từ châu Âu sẽ phải tiến hành chẩn đoán, xét nghiệm virus corona-19.Cả công dân Hàn Quốc và người nước ngoài nhập cảnh từ châu Âu sẽ phải điền vào bản khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt. Sau đó, những người có triệu chứng nghi ngờ sẽ được đưa tới khu vực cách ly trong trạm kiểm dịch sân bay, người không có triệu chứng sẽ được đưa tới khu vực chờ chỉ định.Sau khi xét nghiệm, dù có kết quả âm tính thì công dân Hàn Quốc và những người nước ngoài nhập cảnh với mục đích cư trú dài hạn trong nước vẫn phải tự cách ly tại nơi cư trú hoặc cơ sở do Nhà nước chỉ định trong 14 ngày để theo dõi các triệu chứng liên quan.Những người nước ngoài nhập cảnh với mục đích cư trú ngắn hạn sẽ được giám sát linh hoạt bởi các cơ quan chức năng trong thời gian lưu trú. Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét các địa điểm có thể trưng dụng làm nơi cách ly, và sẽ công bố ngay sau khi có quyết định.