Hàn Quốc ghi nhận thêm 64 ca nhiễm corona-19 tính tới 0 giờ 23/3

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 23/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 8.961 ca nhiễm corona-19, tăng 64 ca so với một ngày trước.Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đạt dưới 100 ca. Trước đó, số ca nhiễm mới ngày 19/3 là 152 người, ngày 20/3 là 87 người, ngày 21/3 là 147 người, ngày 22/3 là 98 người.Trong các bệnh nhân mới có 24 người ở thành phố Daegu, 2 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Tổng số bệnh nhân tại Daegu tăng lên thành 6.411 người, tỉnh Bắc Gyeongsang là 1.256 người.Ngoài ra, còn có 6 ca ở thủ đô Seoul, 1 ca ở thành phố Busan, 1 ca ở thành phố Sejong, 14 ca ở tỉnh Gyeonggi, 2 ca ở tỉnh Bắc Chungcheong, 1 ca ở tỉnh Nam Gyeongsang. Tổng số ca tại Seoul đã tăng lên thành 330 người, tỉnh Gyeonggi là 351 người.Riêng trong ngày 22/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, nâng tổng số ca phát hiện trong quá trình nhập cảnh tại sân bay lên 47 người.Cơ quan phòng dịch cho biết trong tổng số hơn 8.900 bệnh nhân, có 144 người được xác định nhiễm bệnh từ nước ngoài rồi nhập cảnh vào trong nước.Số ca tử vong tới thời điểm hiện tại là 111 người, tăng thêm 7 người so với số liệu lúc 0 giờ một ngày trước. Đã có tổng cộng 3.166 người được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly, tăng 257 người so với ngày 22/3.Cho tới hiện tại, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm 338.036 người, 315.447 người trong đó cho kết quả âm tính, 13.628 người vẫn đang chờ kết quả.