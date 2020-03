Photo : KBS News

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã bày tỏ lập trường có chút thay đổi về việc tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020.Trả lời phỏng vấn với tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 20/3 (giờ địa phương), Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết phương án hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020 do đại dịch corona-19 cũng là một trong những lựa chọn.Chỉ một ngày trước đó, Chủ tịch Bach vẫn kiên định với lập trường tổ chức Thế vận hội theo đúng kế hoạch ban đầu. Dường như làn sóng chỉ trích lập trường kiên quyết của IOC trong bối cảnh dịch corona-19 đang bùng phát với tốc độ chóng mặt đã khiến Uỷ ban này thay đổi suy nghĩ.Một lý do nữa khiến Ủy ban Olympic quốc tế phải cân nhắc là có nhiều tin tức cho rằng Nhật Bản đang chuẩn bị tinh thần hoãn tổ chức Thế vận hội. Trước đó, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin ban tổ chức Olympic Tokyo đang chuẩn bị cho kịch bản hoãn tổ chức Thế vận hội.Hơn nữa, giới thể thao cũng liên tiếp lên tiếng kêu gọi hoãn tổ chức sự kiện. Đây cũng là một yếu tố khiến IOC thay đổi lập trường.Liên đoàn điền kinh Mỹ đã gửi thư yêu cầu hoãn Olympic mùa hè Tokyo lên Ủy ban Olympic nước này. Liên đoàn điền kinh Pháp cũng yêu cầu hoãn Thế vận hội mùa hè Tokyo. Ủy ban Olympic Brazil và Liên đoàn bóng đá hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng cần hoãn tổ chức Olympic mùa hè Tokyo, hối thúc IOC và Chính phủ Nhật Bản thay đổi lập trường.Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 23/3 đã tham dự cuộc họp của Ủy ban ngân sách tại Thượng viện, lần đầu đề cập khả năng hoãn tổ chức Olympic mùa hè Tokyo 2020. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe khẳng định không lựa chọn phương án hủy tổ chức sự kiện này.