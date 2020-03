Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng viện trợ cho Bắc Triều Tiên và Iran để phòng dịch corona-19

Photo : KBS News

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 22/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đã gửi thư tay cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, để ngỏ khả năng viện trợ cho miền Bắc và Iran liên quan tới phòng chống dịch corona-19.Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong ngày 22/3 ra công văn cho biết Tổng thống Trump đã gửi thư tay cho Chủ tịch Kim Jong-un, bày tỏ sẵn sàng hợp tác phòng dịch với miền Bắc.Tổng thống Trump nhận định Bắc Triều Tiên và Iran hiện đang gặp một số khó khăn liên quan đến dịch corona-19, nhưng không giải thích cụ thể nội dung này.Ông Trump cho biết hơn 140 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đang đương đầu với những khó khăn do đại dịch corona-19. Mỹ hiện đang thảo luận với các nước về biện pháp khắc phục, trong đó có thuốc xét nghiệm giúp dễ dàng chẩn đoán virus.Trước đó, Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams cho rằng quân đội miền Bắc đã đóng cửa trong một tháng do dịch corona-19 và chỉ mới tổ chức huấn luyện trở lại gần đây, đồng thời khẳng định Bắc Triều Tiên có ca dương tính với virus corona-19. Qua đó, ông Abrams cho rằng Washington sẽ rất lấy làm vinh hạnh nếu được giúp đỡ Bình Nhưỡng và Tehran đối phó với dịch bệnh.Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây cũng đề xuất phương án hỗ trợ nhân đạo cho người dân miền Bắc và Iran.Liên quan tới vấn đề này, Ủy ban cấm vận Bắc Triêu Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tháng trước đã cấp phép miễn cấm vận cho các mặt hàng liên quan tới phòng dịch corona-19 viện trợ cho miền Bắc như máy đo thân nhiệt, máy hô hấp nhân tạo.Mặc dù Bình Nhưỡng vẫn khẳng định chưa ghi nhận ca dương tính với virus corona-19 nào, song việc nước này vẫn nhận viện trợ vật tư phòng dịch dự kiến sẽ tạo cơ hội chuyển biến trong hợp tác Mỹ-Triều vốn đang đình trệ.