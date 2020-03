Iran đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ bộ kit xét nghiệm corona-19

Photo : KBS News

Chính phủ Iran, quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm corona-19 nhất tại khu vực Trung Đông, đang đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ bộ kit chẩn đoán virus, nhưng Seoul lại không thể đáp ứng do vướng lệnh cấm vận của Mỹ.Trung tuần tháng 3 vừa qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đích thân gửi thư cho Tổng thống Moon Jae-in thông qua Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đề nghị Seoul hỗ trợ các vật tư phòng dịch. Nước này thậm chí còn gửi kèm danh sách các vật tư cần thiết do Hàn Quốc sản xuất. Số ca tử vong do virus corona-19 tại Iran mỗi ngày lên tới cả trăm người, nhưng quốc gia này đang gặp nhiều khó khăn trong công tác chẩn đoán, xét nghiệm bệnh nhân.Hiện tại, đã có 17 nước trên toàn thế giới đề nghị Hàn Quốc xuất khẩu bộ kit xét nghiệm corona-19. Hàn Quốc không thiếu bộ kit để xuất khẩu, nhưng bán bộ kit xét nghiệm cho Iran là điều không thể.Nếu xuất khẩu, Iran sẽ phải tiến hành thanh toán giá trị đơn hàng thông qua một tài khoản lập tại ngân hàng thương mại của Hàn Quốc. Tuy nhiên, do lệnh cấm vận của Mỹ với Iran được khôi phục năm 2018, các ngân hàng của Hàn Quốc không thể thực hiện lệnh chuyển tiền hay rút tiền với Iran.Từ tháng trước, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thảo luận với Mỹ về phương án cho phép xuất khẩu vật tư nhân đạo sang Iran, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả. Các ngân hàng thương mại Hàn Quốc đang tỏ lập trường thận trọng trong giao dịch tài khoản với Iran dù Mỹ có nới lỏng cấm vận đi chăng nữa.Chính phủ Tehran đang liên tiếp kêu gọi Mỹ cho phép nước này giao dịch các vật tư nhân đạo nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch corona-19.