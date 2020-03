Ô tô Hyundai, điện tử Samsung, LG đồng loạt tạm dừng hoạt động nhà máy tại Ấn Độ

Photo : KBS News

Hãng ô tô Hyundai cho biết ngày 22/3 (giờ địa phương), Chính phủ Ấn Độ đã ban lệnh tạm dừng hoạt động các điểm kinh doanh tại 75 khu vực phát sinh dịch corona-19. Theo đó, hãng sẽ dừng hoạt động hai nhà máy tại thành phố Chennai từ ngày 23/3 tới cuối tháng này. Nhà máy Chennai 1 và 2 của Hyundai sản xuất 650.000 xe/năm.Hyundai cho biết đã đưa ra quyết định trên nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên, tuân thủ đường lối của Chính phủ nước sở tại.Chính phủ Ấn Độ đã ban lệnh đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh, ngoại trừ một số ngành nghề thiết yếu như bệnh viện, cơ quan Nhà nước, thực phẩm, tại 75 thành phố, trong đó có Chennai, Kancheepuram, Mumbai, tới hết ngày 31/3.Nhà máy của hãng ô tô Kia ở bang Andhra Pradesh không nằm trong đối tượng phải đóng cửa, nhưng hãng cũng đang xem xét tạm dừng hoạt động, cân nhắc tới sự an toàn của cán bộ công nhân viên.Trước đó, Hyundai và Kia đã tạm đóng cửa nhà máy ở Mỹ và châu Âu. Sau khi một nhân viên ở nhà máy bang Alabama của Mỹ có kết quả dương tính với virus, Hyundai quyết định tạm dừng sản xuất từ ngày 18-31/3. Nhà máy của hãng Kia ở bang Georgia cũng dừng sản xuất từ ngày 19/3.Nhà máy của Hyundai ở Séc và nhà máy của Kia ở Slovakia cũng đóng cửa hai tuần, từ ngày 23/3, do Chính phủ hai nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cân nhắc tới sự an toàn của nhân viên và ảnh hưởng về vật tư do quyết định đóng cửa biên giới của nước sở tại.Hãng điện tử Samsung và LG cũng tạm dừng hoạt động nhà máy tại Ấn Độ. Samsung cho biết sẽ dừng hoạt động nhà máy sản xuất smartphone ở Noida, bang Uttar Pradesh từ ngày 23-25/3. Hãng LG tuyên bố tạm dừng sản xuất nhà máy điện tử gia dụng ở Noida và nhà máy sản xuất smarphone ở Pune (bang Maharashtra) từ ngày 23-31/3.