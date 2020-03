Chỉ số KOSPI giảm hơn 5%, lại rơi khỏi ngưỡng 1.500 điểm

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) ngày 23/3 giảm hơn 5%, lại rơi khỏi ngưỡng 1.500 điểm.Chỉ số KOPSI khép lại phiên giao dịch cùng ngày ở mức 1.482,46 điểm, giảm 83,69 điểm (5,34%) so với phiên trước. Chỉ số này mở đầu phiên với 1.474,45 điểm, giảm 91,7 điểm (5,86%). Giữa phiên, có lúc chỉ số hồi phục ngưỡng 1.500 điểm, nhưng sau đó lại giảm.Đầu phiên, có lúc chỉ số KOSPI rơi xuống 1.458,41 điểm, giảm 107,74 điểm (6,88%), khiến Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế "Sidecar", tạm dừng các giao dịch trong 5 phút.Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 642,2 tỷ won (506,6 triệu USD), tiếp tục xu hướng bán ra 13 phiên liên tiếp. Các tổ chức đầu tư cũng bán ròng 362 tỷ won (285,6 triệu USD), kéo chỉ số KOSPI giảm sâu. Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 921 tỷ won (726,6 triệu USD).Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết phiên ở mức 443,76 điểm, giảm 23,99 điểm (5,13%). Chỉ số này mở cửa phiên giao dịch cùng ngày với 443,51 điểm, giảm 24,24 điểm (5,18%), sau đó tiếp tục giữ xu hướng giảm tới cuối phiên.Các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức đầu tư lần lượt bán ròng 129,7 tỷ won (102,3 triệu USD) và 95,6 tỷ won (75,4 triệu USD), nhà đầu tư cá nhân mua ròng 211,5 tỷ won (166,8 triệu USD).Trên thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD kết phiên ở mức 1.266,5 won đổi 1 USD, tăng 20 won so với phiên trước. Tâm lý lo ngại kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái do tác động của đại dịch corona-19 đã kéo giá trị đồng won đi xuống.