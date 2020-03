Số ca nhiễm dịch corona-19 tại Hàn Quốc vượt 9.000 người tính đến 0 giờ 24/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 24/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 9.037 ca nhiễm corona-19, tăng 76 ca so với một ngày trước. Số ca tử vong trong ngày 23/3 cũng tăng 9 người, nâng tổng số người tử vong do virus corona-19 lên thành 120 ca.Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc duy trì mức hai chữ số, cho thấy đại dịch đã phần nào được trấn an trong nước. Tuy nhiên, trong 76 ca nhiễm mới có 20 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, cho thấy số ca nhiễm ngoài lãnh thổ Hàn Quốc đang có xu hướng tăng.Nhằm ngăn chặn tối đa nguy cơ lây nhiễm và bảo vệ công dân trong nước, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ chịu mọi chi phí xét nghiệm và chữa trị, không phân biệt người Hàn Quốc hay nước ngoài. Đối với những trường hợp cách ly tại nhà do tiếp xúc với người nhiễm bệnh trong nước, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm và thực phẩm. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ không hỗ trợ người Hàn Quốc hay người nước ngoài nhập cảnh từ châu Âu do đây được cho là lựa chọn tự nguyện.Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ đã xử phạt 454 trên tổng số 3.482 trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm thể thao và cơ sở tôn giáo do vi phạm sắc lệnh hành chính hướng dẫn phòng dịch. Cơ quan phòng dịch và chính quyền các địa phương sẽ thường xuyên rà soát, kiểm tra những nơi vi phạm sắc lệnh hành chính.