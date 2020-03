Tỉnh Gyeonggi hỗ trợ thu nhập cơ bản 80 USD cho mỗi người dân trong tỉnh

Photo : YONHAP News

Chính quyền tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã quyết định chi trả trợ cấp thu nhập cơ bản trị giá 100.000 won (gần 80 USD) cho mỗi người dân trong tỉnh, nhằm kích thích nền kinh tế địa phương đang bị đình trệ do dịch corona-19 kéo dài.Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung ngày 24/3 đã mở buổi họp báo công bố quyết định trên. Ông Lee nhấn mạnh phải biến cuộc khủng hoảng lịch sử do đại dịch corona-19 lần này thành cơ hội, chuẩn bị cho một thời đại mới.Tỉnh trưởng Lee cho biết một số ý kiến cho rằng cần loại nhóm người có thu nhập cao, người chưa đến tuổi thành niên khỏi đối tượng được hưởng hỗ trợ, nhưng điều này đi ngược lại với khái niệm "thu nhập cơ bản". Theo ông, người dưới tuổi thành niên cũng là người dân của tỉnh, không khác biệt so với những người trưởng thành về tiêu dùng.Theo đó, từ tháng 4 tới, tỉnh Gyeonggi sẽ hỗ trợ 100.000 won (gần 80 USD) cho mỗi người dân, hộ gia đình 4 thành viên sẽ được nhận 400.000 won (318 USD). Đối tượng được hưởng hỗ trợ là toàn bộ người dân có đăng ký chứng minh thư nhân dân trên địa bàn tỉnh tới trước 24 giờ ngày 23/3/2020.Theo số liệu của Bộ Hành chính và an toàn, tính đến cuối tháng 2 vừa qua, dân số tỉnh Gyeonggi là 13.265.377 người. Người dân chỉ cần tới xác nhận tại các trung tâm hành chính, phúc lợi của xã, phường cư trú là có thể nhận thay khoản tiền hỗ trợ cho cả gia đình. Khoản hỗ trợ trên sẽ được chi trả bằng tiền địa phương, loại tiền sử dụng trong địa bàn tỉnh Gyeonggi, hết hiệu lực sử dụng sau ba tháng kể từ ngày được chi trả.Tổng khoản ngân sách cần thiết để triển khai biện pháp hỗ trợ này là 1.364,2 tỷ won (1,08 tỷ USD). Chính quyền tỉnh dự kiến sẽ huy động từ các nguồn quỹ địa phương, như quỹ quản lý thảm họa sự cố, quỹ cứu hộ thiên tai, quỹ phát triển địa phương.