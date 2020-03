Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trở lại trong tháng 2 và tháng 3

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Cơ quan hải quan Hàn Quốc ngày 24/3 công bố số liệu cho thấy tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 2 vừa qua tăng trở lại sau 15 tháng, đạt 4,5%. Xuất khẩu trong 20 ngày đầu của tháng 3 tăng 10%, dự kiến tăng trưởng xuất khẩu của cả tháng 3 sẽ gấp đôi tháng 2.Yếu tố lớn nhất giúp xuất khẩu tăng trở lại là do số ngày làm việc trong ngành công nghiệp tăng. Xuất khẩu bình quân mỗi ngày không tính số ngày làm việc đã giảm 11,7%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc đang có xu hướng hồi phục hơn so với thời điểm mới bùng phát dịch corona-19.Tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 25,1% toàn bộ ngành xuất khẩu của Hàn Quốc. Nói cách khác, cứ 10 mặt hàng xuất đi nước ngoài thì có 4 mặt hàng là xuất sang Trung Quốc. Do đó, xuất khẩu sang Trung Quốc là yếu tố quyết định sự tăng/giảm của ngành xuất khẩu Hàn Quốc.Xuất khẩu sang Bắc Kinh trong tháng 2 năm nay đạt 8,9 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, xuất khẩu bình quân ngày giảm tới 21,1%. Các nhà máy sản xuất linh kiện, mô-đun ở Trung Quốc hoạt động không suôn sẻ do ảnh hưởng của dịch corona-19 đã khiến xuất khẩu xe ô tô và màn hình giảm lần lượt 16,6% và 21,8%.Xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 2 đạt 9,9%, quay lại xu hướng tăng sau 9 tháng nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn cải thiện, tăng 9,4% trong tháng 2 vừa qua và 20,3% trong 20 ngày đầu của tháng 3.Tuy nhiên, một nguyên nhân nữa khiến xuất khẩu tăng là do hiệu ứng cơ sở. Xuất khẩu của tháng 2 và tháng 3 năm ngoái giảm lần lượt 11,3% và 8,4% so với năm 2018. Do vậy, còn khá sớm để có thể nhận định xuất khẩu Hàn Quốc đã hoàn toàn tăng trở lại nếu chỉ dựa trên số liệu của hai tháng, trong bối cảnh đại dịch corona-19 bùng phát toàn cầu, đe dọa đến tình hình kinh tế thế giới.Sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố corona-19 là đại dịch toàn cầu, nhiều nhà máy, công xưởng ngành ô tô, điện tử, thép đã phải ngừng hoạt động theo chính sách của Chính phủ các nước. Tình hình sẽ càng tồi tệ hơn vì các doanh nghiệp khó nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện, trong khi sản phẩm sản xuất ra lại không có nguồn tiêu thụ.