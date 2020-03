Photo : YONHAP News

8 giờ tối 23/3, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki đã tham dự cuộc họp qua video giữa Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) do nước Chủ tịch G20 là Ả-rập Xê-út chủ trì. Tại đây, ông Hong phân tích các biện pháp hạn chế di chuyển hàng hóa, con người quá mức của các nước đang tác động xấu tới nền kinh tế thực.Phó Thủ tướng cho biết số ca nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc đang giảm đều đặn mỗi ngày, duy trì trong khoảng 100 ca. Hàn Quốc đã khởi động gói tài chính quy mô 82.000 tỷ won (65,2 tỷ USD) để đối phó với tác động của đại dịch tới nền kinh tế. Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố thêm gói tài chính bổ sung quy mô lớn khác.Ông Hong nhấn mạnh để khắc phục cuộc khủng hoảng hiện nay, các nước cần chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch, phối hợp chặt chẽ cùng đối phó với corona-19. Cụ thể, các kế hoạch hành động trong thời gian tới của G20 phải phản ánh phối hợp quốc tế trong chính sách vĩ mô, giảm nhẹ các biện pháp hạn chế di chuyển hàng hóa, con người, đẩy mạnh mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu.Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề xuất các tổ chức quốc tế cùng tham dự hội nghị, như Tổ chức y tế thế giới (WHO), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tiến hành phân tích ảnh hưởng tiêu cực của các biện pháp hạn chế di chuyển quá mức tới nền kinh tế thực, xem xét các phương án hợp tác quốc tế.Tham dự hội nghị, Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách tài khóa, tiền tệ mạnh tay, phối hợp quốc tế chặt chẽ để sớm đưa nền kinh tế thế giới hồi phục khỏi tác động từ đại dịch corona-19. Sau đó, lãnh đạo kinh tế các nước G20 đã chia sẻ về chính sách đang triển khai tại nước mình, nhất trí tích cực hợp tác để lập kế hoạch hành động hiệu quả.Cuộc họp lần này mang tính chất thảo luận trước để đạt được thành quả ý nghĩa trong Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt G20, dự kiến diễn ra cuối tuần này. Lãnh đạo kinh tế các nước sẽ tiếp tục họp qua video vào ngày 15/4.