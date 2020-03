Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 1 tại Hàn Quốc thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 25/3 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 1 năm 2020". Theo đó, số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 1 năm nay đạt 26.818 trẻ, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1981 (xét riêng trong các tháng 1).Ngược lại, số người tử vong trong tháng 1 là 28.471 người, tăng 4% so với tháng 1 năm ngoái. Gia tăng dân số tự nhiên, tức số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong, lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận mức âm (cũng xét riêng các tháng 1).Như vậy là dân số Hàn Quốc đã giảm tự nhiên trong ba tháng liên tiếp, nối tiếp tháng 11 và 12 năm ngoái. Cục thống kê quốc gia cho biết đây là lần đầu tiên dân số giảm tự nhiên trong tháng 1, tháng thường có số trẻ sơ sinh chào đời nhiều nhất.Bên cạnh đó, số cặp vợ chồng kết hôn trong tháng 1 đạt 19.923 cặp, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là mức thấp kỷ lục trong các tháng 1. Số cặp ly hôn là 8.832 cặp, giảm 8,9%.