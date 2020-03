Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 25/3, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nhấn mạnh Chính phủ không có thời gian để do dự, trong bối cảnh nhiều công dân Hàn tại khu vực Bắc Mỹ đang có nhu cầu về nước, do tâm lý bất an về sự gia tăng đột biến ca nhiễm corona-19 tại Mỹ.Ông Chung nhấn mạnh nối tiếp biện pháp xét nghiệm toàn bộ với những người nhập cảnh từ châu Âu, Hàn Quốc cũng cần siết chặt kiểm dịch với những người nhập cảnh từ Mỹ. Xét tới tính cấp thiết của tình hình hiện nay, Chính phủ đặt mục tiêu tiến hành các biện pháp siết chặt kiểm dịch từ 0 giờ ngày 27/3.Ông Chung cho biết Bộ Y tế và phúc lợi cùng Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) sẽ thảo luận để thống nhất phương án nào là hiệu quả nhất để bảo vệ người dân trong phạm vi cho phép của hệ thống phòng dịch Hàn Quốc.Thủ tướng chỉ ra rằng Hàn Quốc vẫn đang ghi nhận một số trường hợp lây nhiễm tập thể rải rác trong nước, tập trung ở các cơ sở tôn giáo, viện dưỡng lão. Đặc biệt, các ca nhiễm tập thể ở viện dưỡng lão, nơi tập trung người cao tuổi, là gánh nặng lớn cho hệ thống y tế, có nguy cơ lây lan rộng ra cộng đồng.Để ngăn chặn các trường hợp lây nhiễm tại viện dưỡng lão, Thủ tướng nhấn mạnh phải có đối sách quản lý và phòng dịch, như xét nghiệm cả những người chăm sóc bệnh nhân. Đây là đối tượng thường xuyên ra vào viện dưỡng lão, sinh hoạt gần nhất với bệnh nhân, nhưng lại không phải nhân viên y tế, nên rất dễ nới lỏng quản lý. Ông Chung chỉ thị các ban ngành hữu quan như Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Tư pháp nhanh chóng tìm kiếm và báo cáo phương án triển khai.