Giới doanh nghiệp toàn cầu đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn kinh tế do dịch corana-19

Photo : YONHAP News

Liên hiệp doanh nghiệp toàn cầu (GBC) đã đề nghị các nước cho phép nhập cảnh ngoại lệ với đối tượng doanh nhân để khắc phục những khó khăn kinh tế do dịch corona-19 gây ra.GBC là liên hiệp các tổ chức kinh tế chủ chốt của 16 nước, trong đó có Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Đức, Ý, Ấn Độ và Brazil, thành lập năm 2012 với mục đích tạo môi trường thương mại và đầu tư tự do trên toàn cầu.Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) hôm 26/3 cho biết GBC mới ra tuyên bố chung nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch corona-19 tới kinh tế thế giới.FKI đã đề nghị các tổ chức thành viên họp bàn về vấn đề này để có phương án thống nhất trình lên chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế như Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Tổ chức y tế thế giới (WHO), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Lực lượng chống tham nhũng của nhóm 20 nền kinh tế lớn B20 (Business 20).Trong tuyên bố, GBC nhấn mạnh trước tình hình đại dịch đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế thế giới, những nỗ lực chung phải được đặt lên hàng đầu. Các nước cần đưa ra những biện pháp thúc đẩy kinh tế phù hợp, như khấu trừ thuế tạm thời, hỗ trợ tài chính và tín dụng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đưa ra các chính sách tài chính, tiền tệ để ổn định thị trường, sau đó điều chỉnh và áp dụng trên toàn cầu.Mặc dù GBC thừa nhận biện pháp hạn chế di chuyển giữa các quốc gia là cần thiết để ngăn chặn dịch corona-19 lây lan, nhưng việc duy trì thương mại để giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch đến nền kinh tế cũng quan trọng không kém. Do đó, GBC đề xuất không áp dụng hạn chế đi lại với những doanh nhân xuất nhập cảnh với mục đích đầu tư và thương mại.GBC cho biết sẽ thu thập và chia sẻ kinh nghiệm đối phó dịch corona-19 giữa các nước với nhau. Về vấn đề này, FKI cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong quá trình ứng phó với dịch bệnh, bao gồm các biện pháp của Chính phủ, các biện pháp đối phó của khối tư nhân.