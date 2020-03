Khách nhập cảnh từ Mỹ bắt buộc cách ly tại nhà hai tuần từ 27/3

Photo : YONHAP News

Từ ngày 27/3, Hàn Quốc yêu cầu toàn bộ hành khách nhập cảnh từ Mỹ cách ly tại nhà trong vòng hai tuần.Cụ thể, những công dân Hàn Quốc và người nước ngoài có ý định cư trú dài hạn trong nước không có triệu chứng nghi ngờ sẽ tự cách ly tại nhà hai tuần, trong thời gian này nếu xuất hiện triệu chứng sẽ phải tiến hành xét nghiệm virus corona-19.Người nước ngoài cư trú ngắn hạn sẽ được xét nghiệm ngay tại sân bay, chỉ trường hợp cho kết quả âm tính với virus mới được phép nhập cảnh. Lý do là vì đối tượng này không có địa chỉ cư trú cố định trong nước, khó tự cách ly tại nhà. Sau khi được phép nhập cảnh, cơ quan chức năng sẽ vẫn tiếp tục giám sát tình hình sức khỏe của họ hàng ngày bằng điện thoại.Hành khách có triệu chứng nghi ngờ sẽ được xét nghiệm ngay tại trạm kiểm dịch của sân bay. Nếu kết quả dương tính với virus, hành khách sẽ được chuyển tới bệnh viện hoặc cơ sở điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ.Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt tối đa 1 năm tù giam và 10 triệu won (8.230 USD), bất kể công dân Hàn Quốc hay người nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc chủ trương không chi trả tiền hỗ trợ sinh hoạt cho những người nhập cảnh từ Mỹ tự cách ly tại nhà, tương tự những người nhập cảnh từ châu Âu.Ngoài ra, từ ngày 28/3, Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai hỗ trợ giao thông cho những người nhập cảnh từ nước ngoài. Chính phủ khuyến cáo những người nhập cảnh từ châu Âu di chuyển từ sân bay về nhà bằng xe riêng. Với những người không có xe riêng, Chính phủ sẽ hỗ trợ bằng xe đón sân bay và toa tàu hỏa riêng.Với những người cư trú tại 16 khu vực lớn như thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon, Chính phủ sẽ bố trí xe đón sân bay dành riêng cho khách nhập cảnh từ nước ngoài. Với những người cư trú ở các địa phương khác, Chính phủ sẽ bố trí xe đón từ sân bay tới ga tàu hỏa Gwangmyeong (tỉnh Gyeonggi), từ đây hành khách có thể lên toa tàu hỏa bố trí riêng để về địa phương cư trú. Sau đó, các địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ di chuyển.Nhằm thúc đẩy nền kinh tế địa phương bị co hẹp do tác động của đại dịch, cũng như giảm thiểu gánh nặng chăm sóc trẻ em cho các hộ gia đình, Chính phủ sẽ hỗ trợ phiếu mua hàng trị giá 400.000 won (330 USD)/trẻ cho gia đình có con nhỏ dưới 7 tuổi. Dự kiến sẽ có khoảng 2 triệu hộ gia đình với 2.630.000 trẻ em dưới 7 tuổi thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ từ Chính phủ.