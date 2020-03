Hàn Quốc tham khảo Singapore để quyết định kế hoạch khai giảng 6/4

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 26/3, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo cho biết vẫn còn sớm để nhận định có thể khai giảng năm học mới vào ngày 6/4 hay không. Cơ quan phòng dịch sẽ tham khảo tình hình tại Singapore, quốc gia đã cho học sinh khai giảng năm học mới vào ngày 23/3.Giới chức Singapore cho biết có căn cứ khoa học cho thấy trẻ em ít bị lây nhiễm corona-19 hơn người lớn. Ngoài ra, trẻ em sinh hoạt chủ yếu với bạn bè cùng trang lứa nên cũng an toàn hơn.Ủy ban phòng chống tai nạn cho biết bước sang tuần thứ 4 thực hiện các biện pháp giữ khoảng cách với người khác trong giao tiếp xã hội, nhiều người dân đang gặp khó khăn trong các hoạt động kinh tế và đời sống thường ngày. Chính phủ đang xem xét xây dựng kế hoạch phòng dịch quyết liệt nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động kinh tế, sinh hoạt thường ngày cho người dân ở một mức độ nhất định.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiến hành triệt để các biện pháp giữ khoảng cách với người khác trong giao tiếp xã hội từ ngày 22/3 tới 5/4 nhằm ngăn chặn virus corona-19 lây lan trong cộng đồng, như đóng cửa các cơ sở tôn giáo, giải trí, thể thao trong nhà, khuyến khích công chức Nhà nước và người lao động làm việc tại nhà, kêu gọi người dân hạn chế tụ tập, hoãn du lịch. Tuy nhiên tới nay, số ca nhiễm mới vẫn duy trì khoảng 100 ca/ngày, xu hướng lây lan vẫn chưa dừng lại.Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi cho biết ở thời điểm hiện tại, khó đưa ra được mục tiêu cụ thể là phải giảm số bệnh nhân xuống bao nhiêu. Ngoài ra, cũng chưa thể chắc chắc dịch bệnh có lắng xuống sau ngày 5/4 hay không.Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ vừa nỗ lực hết sức để ngăn chặn tối đa các ca nhiễm "nhập ngoại", vừa khởi động hệ thống giám sát đa dạng trong nước để phát hiện, điều trị bệnh nhân.