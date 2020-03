Seoul tiếp tục kêu gọi Tokyo chú trọng sức khỏe người dân trong kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Photo : YONHAP News

Văn phòng điều phối Nhà nước ngày 26/3 đã chủ trì cuộc họp nhóm đặc nhiệm (TF) thuộc các ban ngành hữu quan nhằm đối phó với phương án xử lý nước nhiễm xạ do sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima Nhật Bản.Sau khi xem xét phương án xử lý nước nhiễm xạ do Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) công bố, Chính phủ Hàn Quốc đã ra thông cáo báo chí, tái khẳng định lập trường rằng Nhật Bản không được gây ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cho người dân các nước láng giềng cũng như hệ sinh thái biển xung quanh.Trong suốt thời gian qua, Seoul đã liên tục yêu cầu Tokyo xem xét những tác động của biện pháp xử lý nước nhiễm xạ đến con người và môi trường xung quanh; chia sẻ đầy đủ thông tin liên quan tới cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Hàn Quốc; phản ánh chi tiết lập trường và những lo ngại của cộng đồng quốc tế.Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục nhấn mạnh và truyền đạt lập trường trên tới Nhật Bản trong quá trình Chính phủ nước này cân nhắc lại phương án xử lý nước nhiễm xạ.Trước đó, Công ty điện lực Nhật Bản đã lập bản sơ thảo kế hoạch xử lý nước nhiễm xạ đang lưu trữ trong khu vực nhà máy điện hạt nhân số 1 ở tỉnh Fukushima ra biển Thái Bình Dương, cùng kế hoạch tái xử lý, loại bỏ các đồng vị phóng xạ trong nước thải từ đầu năm sau.