BTS thông báo hoãn tour lưu diễn tại Bắc Mỹ do dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Công ty quản lý Big Hit Entertainment ngày 27/3 thông báo hoãn lịch trình tour diễn "Map Of The Soul" (Bản đồ tâm hồn) của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) tại Bắc Mỹ, dự kiến diễn ra từ ngày 25/4-6/6 năm nay.Thông qua ứng dụng "BTS Weverse", Big Hit cho biết quyết định trên được đưa ra nhằm ưu tiên đảm bảo an toàn cho tất cả những người liên quan. Công ty sẽ thông báo lịch trình mới sớm nhất có thể. Ngoài việc liên tục cập nhật kế hoạch tour diễn, Big Hit cam kết sẽ theo sát và tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch corona-19 của chính quyền địa phương.Công ty cũng cho biết toàn bộ vé đã bán sẽ được áp dụng cho lịch lưu diễn mới, qua đó mong người hâm mộ thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi.BTS vốn dự định khởi động tour diễn tại quê nhà Seoul trong tháng sau. Tuy nhiên tháng trước, nhóm đã phải công bố hủy lịch trình ở Seoul do dịch corona-19 bùng phát.9 thành phố Bắc Mỹ nằm trong tour diễn của BTS như Los Angeles, Atlanta, New Jersey, Washington, Toronto và Chicago hiện cũng đang có số ca nhiễm corona-19 tăng nhanh từng ngày. Do đó, quyết định hoãn lịch trình biểu diễn ở khu vực này là không thể tránh khỏi.Trước đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng đã khuyến cáo hủy các chương trình, sự kiện tập hợp trên 50 người trong vòng 2 tháng tới, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch corona-19.