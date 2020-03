Hàn Quốc phát sinh 91 ca nhiễm mới, ghi nhận tổng cộng 9.332 bệnh nhân corona-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 27/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 9.332 ca nhiễm corona-19, tăng 91 ca so với một ngày trước. Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới của Hàn Quốc đang duy trì mức trên dưới 100 ca/ngày.Trong 91 ca nhiễm mới có 13 người là khách nhập cảnh từ nước ngoài, phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay. Tổng số ca nhiễm "nhập ngoại" tính tới thời điểm hiện tại là 309 ca, trong đó có 31 người là người nước ngoài.Xét theo khu vực, số ca nhiễm mới ở thành phố Daegu chiếm nhiều nhất với 34 ca, sau đó tới thủ đô Seoul 12 ca, tỉnh Gyeonggi 11 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 9 ca. Thành phố Incheon ghi nhận 3 ca, tỉnh Bắc Chungcheong và thành phố Ulsan mỗi nơi 2 ca, thành phố Busan, Gwangju, Daejeon, tỉnh Nam Gyeongsang và đảo Jeju mỗi nơi 1 ca.Số ca tử vong là 139 người, tăng thêm 8 người so với một ngày trước. Số người được chữa khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly là 4.528 người, tăng 384 người. Tỷ lệ bình phục tăng lên thành 48,5%. Số bệnh nhân vẫn đang được điều trị cách ly là 4.665 người, tương đương số bệnh nhân đã bình phục.Trong một diễn biến mới, thành phố Daegu và Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết căn cứ kết quả điều tra hơn 350 bệnh nhân và nhân viên y tế ở bệnh viện tâm thần huyện Dalseong, có 62 người cho kết quả dương tính với virus. Dự kiến số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng do một số mẫu bệnh phẩm chưa có kết quả xét nghiệm. Số ca phát sinh thêm sẽ được CDC phản ánh vào số liệu tổng hợp tính đến 0 giờ ngày 28/3.