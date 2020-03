Hàn Quốc phát sinh 78 ca nhiễm mới, ghi nhận tổng cộng 9.661 bệnh nhân corona-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 30/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 9.661 bệnh nhân corona-19, tăng 78 ca so với một ngày trước. Số ca nhiễm "nhập ngoại" và lây nhiễm tập thể ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận tiếp tục có chiều hướng gia tăng.Trong các ca nhiễm mới có 31 ca phát sinh ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Cụ thể, Seoul có thêm 16 ca mới do ảnh hưởng từ vụ lây nhiễm tập thể tại một nhà thờ ở quận Guro, và tỉnh Gyeonggi có thêm 15 ca.Thành phố Daegu ghi nhận 14 ca mới, tỉnh Bắc Gyeongsang 11 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 3 ca, tỉnh Gangwon 2 ca, thành phố Busan, tỉnh Bắc Jeolla, tỉnh Nam Gyeongsang và đảo Jeju mỗi nơi thêm 1 ca.Cơ quan phòng dịch cho biết trong các ca nhiễm mới có 29 bệnh nhân lây nhiễm từ nước ngoài, gồm 13 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay và 16 ca phát hiện trong cộng đồng.Để đối phó với xu hướng ca nhiễm "nhập ngoại" gia tăng, từ ngày 1/4, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành cách ly tại nhà với toàn bộ khách nhập cảnh từ nước ngoài, trừ những người thăm Hàn Quốc với mục đích thiết yếu như kinh doanh, học thuật, nhân đạo. Chi phí tự cách ly do hành khách tự chi trả. Chính phủ sẽ hỗ trợ chi phí xét nghiệm và điều trị, nhưng không hỗ trợ chi phí sinh hoạt khi tự cách ly, do nhập cảnh là lựa chọn cá nhân.Trường hợp vi phạm quy định cách ly sẽ bị phạt tù tối đa 1 năm hoặc 10 triệu won (8.153 USD) căn cứ Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Người nước ngoài có thể bị trục xuất hoặc cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc căn cứ Luật quản lý xuất nhập cảnh.Tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận 158 trường hợp tử vong do virus corona-19, tăng thêm 6 người so với số liệu 0 giờ một ngày trước. Tỷ lệ tử vong là 1,64%. Số người được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly là 5.228 người, tăng 195 người. Tỷ lệ điều trị khỏi tăng lên thành 54,1%.