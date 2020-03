Sân bay quốc tế Jeju đặt trạm xét nghiệm virus corona-19

Photo : YONHAP News

Chính quyền đảo Jeju, hòn đảo phía Nam Hàn Quốc, sẽ bắt đầu đặt các trạm xét nghiệm "Walking Thru " ngay tại sân bay để tiến hành xét nghiệm corona-19 đối với tất cả những người nhập cảnh vào đảo từ ngày 30/3.Trạm xét nghiệm "Walking Thru" được đặt tại một góc bãi đỗ xe ô tô của sân bay quốc tế Jeju. Với hơn 20 nhân viên y tế bố trí tại đây, mỗi ngày trạm có thể xét nghiệm virus corona-19 cho tối đa 80 người.Sân bay quốc tế Jeju hiện đã ngừng toàn bộ các chuyến bay quốc tế, nên đối tượng xét nghiệm chủ yếu là những người đi chuyến nội địa đến đảo từng có lịch sử du lịch quốc tế, và những đối tượng dù không trở về từ nước ngoài nhưng được camera ảnh nhiệt xác định thân nhiệt trên 37,5 độ C.Những người thuộc đối tượng xét nghiệm sẽ cùng nhân viên hành chính đi bộ tới trạm để xét nghiệm, sau đó lên xe chuẩn bị sẵn để di chuyển tới cơ sở cách ly gần đó đợi kết quả.Gần đây, 5 ca nhiễm mới trên đảo Jeju đều từng có lịch sử du lịch nước ngoài, làm dấy lên làn sóng chỉ trích sân bay quốc tế Jeju đã không làm tốt công tác phòng dịch để sàng lọc những người nhiễm bệnh. Do đó, sân bay Jeju đã quyết định áp dụng biện pháp trên.Ngoài ra, chính quyền đảo Jeju cũng yêu cầu toàn bộ người dân trên đảo từng đi nước ngoài về tích cực khai báo để được xét nghiệm corona-19 miễn phí.