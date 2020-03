Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm đối phó dịch corona-19 thông qua WHO WHO

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ qua video giữa Phái đoàn Đại diện thường trực các nước tại Geneva (Thụy Sĩ) do Tổ chức y tế thế giới (WHO) chủ trì ngày 27/3 (giờ địa phương), Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Neung-hoo đã giới thiệu những kinh nghiệm phòng chống dịch corona-19 của Hàn Quốc.Bộ trưởng Park cho biết Hàn Quốc đã nhanh chóng phát hiện bệnh nhân, tiến hành phân loại theo mức độ triệu chứng nặng/nhẹ, tổ chức họp báo hai lần một ngày để công khai thông tin minh bạch, đảm bảo tối đa di chuyển và giao lưu của người dân.Đặc biệt, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng vừa phải đối phó dịch bệnh, vừa phải đảm bảo giao lưu kinh tế, di chuyển, bởi kinh tế thế giới đang được kết nối chặt chẽ. Hàn Quốc đã áp dụng quy trình nhập cảnh đặc biệt, cấm xuất cảnh trong vòng 14 ngày với những người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân, qua đó vừa tránh gây trở ngại tới những hoạt động di chuyển cần thiết và du lịch, vừa phòng ngừa virus lây lan ra ngoài phạm vi quốc gia.Ngoài ra, Hàn Quốc đã đối phó sáng tạo, như bố trí các trung tâm xét nghiệm lưu động "Drive-thru", tức tài xế có triệu chứng nghi nhiễm lái xe tới trung tâm lưu động, không cần ra khỏi xe mà chỉ cần hạ cửa sổ để nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm, toàn bộ quá trình mất khoảng 10 phút. Hàn Quốc còn nỗ lực mở rộng xuất khẩu bộ kit xét nghiệm virus corona-19 theo đề nghị từ các nước.Trong buổi họp báo trên, WHO đã mời Bộ trưởng Y tế của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore truyền đạt kinh nghiệm đối phó dịch corona-19.Trong khi đó, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cũng giới thiệu kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong đối phó dịch corona-19 của Hàn Quốc với Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) trụ sở tại Geneva.