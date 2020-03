Các tuyến tàu điện ngầm tại Seoul chỉ hoạt động tới 12 giờ đêm từ 1/4

Photo : YONHAP News

Từ ngày 1/4, các tuyến tàu điện ngầm tại thủ đô Seoul sẽ chỉ hoạt động tới 12 giờ đêm, thay vì tới 1 giờ sáng như trước đó. Biện pháp này là một phần trong những nỗ lực của thành phố nhằm đối phó với dịch corona-19 vẫn đang có chiều hướng kéo dài.Chính quyền thành phố Seoul đã tiến hành phân tích tình hình sử dụng tàu điện ngầm của người dân thành phố dựa trên dữ liệu của Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) và dữ liệu sử dụng thẻ giao thông của người dân. Kết quả cho thấy trong vòng một tuần sau khi Chính phủ nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm với dịch corona-19 lên mức cao nhất là "nghiêm trọng", lượng khách đi tàu điện ngầm đã giảm 40,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ hành khách đi các tuyến tàu điện ngầm từ số 1 tới số 8 (trừ tuyến tàu số 5) vào giờ ban đêm chỉ dừng ở mức một con số.Chính quyền thành phố nhận định người dân đi tàu vào ban đêm chủ yếu vì các mục đích vui chơi giải trí, nên rút ngắn thời gian vận hành các chuyến tàu vào ban đêm sẽ không gây bất tiện quá lớn tới tầng lớp thu nhập thấp hay những người di chuyển vì mục đích công việc.Theo kết quả phân tích dữ liệu lớn về lượng khách đi tàu điện ngầm từ ngày 16-20/3, thời điểm Hàn Quốc đẩy mạnh các biện pháp giữ khoảng cách trong giao tiếp xã hội, 10 ga tàu có nhiều người dân sử dụng vào giờ ban đêm nhất đều là những nơi gần các trường đại học, tụ điểm vui chơi giải trí.Tỷ lệ sử dụng tàu điện ngầm vào các mục đích thiết yếu như công việc (tần suất sử dụng lặp lại trên 2 lần/tuần) là 11,3% sau 11 giờ đêm, 7,4% sau 12 giờ đêm. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng tàu điện ngầm cho các mục đích vui chơi giải trí (tần suất sử dụng 1 lần/tuần) là 88,7% sau 11 giờ đêm và 92,6% sau 12 giờ đêm.Chính quyền thành phố cho biết một vấn đề khác được nhắc đến nhiều trong thời gian qua là Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul phải dành thêm thời gian cho công tác phòng dịch và kiểm tra an toàn, nhiều gấp 14 lần so với trước khi xảy ra dịch corona-19. Rút ngắn một tiếng thời gian hoạt động của các tuyến tàu sẽ giúp nhân viên có thêm một tiếng để tiến hành các nghiệp vụ phòng dịch, kiểm tra an toàn.Thông báo cụ thể về thời gian vận hành chuyến tàu cuối theo từng tuyến, từng ga được đăng tải trên trang chủ của Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) và dán ở mỗi ga tàu. Các chuyến xe buýt đêm và taxi vẫn hoạt động bình thường như hiện tại.