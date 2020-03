90% doanh nghiệp Hàn Quốc tại châu Âu gặp thiệt hại nặng nề do dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Một kết quả khảo sát cho thấy 90% doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại châu Âu đang chịu thiệt hại nặng nề do dịch corona-19.Văn phòng Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) tại Brussels (Bỉ) công bố kết quả khảo sát khẩn cấp tình hình thiệt hại của 80 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại châu Âu, tiến hành trong ba ngày từ 25/3. Theo đó, 41 doanh nghiệp (51%) trả lời chịu thiệt hại nghiêm trọng, 31 doanh nghiệp (39%) trả lời gặp thiệt hại tương đối do dịch bệnh.Về loại hình thiệt hại, 69% doanh nghiệp trả lời bị giảm doanh thu do nhu cầu tại nước sở tại giảm. 58% doanh nghiệp cho biết phải tạm dừng các kênh bán hàng, 43% gặp vướng mắc về vận tải hàng hóa, 39% phải hủy các buổi triển lãm hoặc lịch gặp đối tác.Để đối phó với những thiệt hại này, 53% doanh nghiệp cho biết đã phải điều chỉnh sản xuất hoặc hủy các đơn hàng hiện tại, 41% phải cắt giảm nhân lực.43% doanh nghiệp cho rằng dịch corona-19 tại châu Âu sẽ được kiểm soát vào tháng 6, 28% nhận định vào tháng 5.Giám đốc Văn phòng KITA tại Brussels Park Yeon-woo cho biết các nước châu Âu đang kiểm soát nghiêm ngặt không chỉ các hoạt động kinh tế mà cả đời sống hàng ngày của người dân, gây tổn thất lớn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc.