Sản xuất dịch vụ, tiêu dùng quý I giảm mạnh do tác động của dịch corona-19

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 30/3 công bố báo cáo "Tình hình kinh tế địa phương quý I".Trong quý I năm nay, sản xuất dịch vụ đình trệ nghiêm trọng tại tất cả các địa phương trên cả nước do đại dịch corona-19 khiến nhiều doanh nghiệp dịch vụ phải đóng cửa, người dân hạn chế ra ngoài, trường học hoãn khai giảng. Trong đó, thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Gangwon, và đảo Jeju có mức giảm sâu nhất. Xét theo ngành nghề, xu hướng đình trệ tập trung ở các lĩnh vực bán buôn bán lẻ, nhà hàng khách sạn, vận tải, giáo dục và dịch vụ giải trí.Tiêu dùng cũng giảm mạnh ở tất cả các địa phương do người dân tránh tới những địa điểm tập trung đông người. Ngân hàng trung ương cho biết doanh thu bán hàng trực tuyến các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm tăng, nhưng doanh thu các mặt hàng ô tô, quần áo, mỹ phẩm, thể thao giải trí giảm mạnh do tâm lý tiêu dùng co hẹp, người dân hạn chế ra ngoài. Tương tự lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng giảm sâu nhất ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Gangwon, và đảo Jeju.Ở lĩnh vực chế tạo, xu hướng giảm cũng bao trùm tất cả các địa phương. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đình trệ. Xuất khẩu của tỉnh Gyeonggi có xu hướng giảm nhẹ.Tuy nhiên, về đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng, hầu hết các địa phương vẫn duy trì được xu hướng tương tự quý trước.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết mặc dù dịch corona-19 đang phần nào được kiểm soát trong nước, nhưng nền kinh tế các địa phương vẫn không tránh khỏi sức ép đi xuống do diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu và các yếu tố bất ổn kéo dài.