Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 31/3, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu Chính phủ đang tích cực cân nhắc phương án tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến, nhận định rằng các trường tổ chức khai giảng tuần tự từ ngày 9/4 là hợp lý.Thủ tướng cho biết lịch thi cử cũng sẽ phải điều chỉnh theo lịch khai giảng, qua đó để ngỏ khả năng lùi lịch thi tuyển sinh Đại học.Giải thích về bối cảnh đưa ra quyết định trên, Thủ tướng cho biết hiện tại, Hàn Quốc vẫn đang ghi nhận không ít ca nhiễm corona-19 mới mỗi ngày, khó đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngoài ra, một điều đáng lo ngại là trường học có thể trở thành trung gian lây lan dịch bệnh cho gia đình, cộng đồng.Trong thời gian qua, Chính phủ đã huy động mọi nguồn lực phòng dịch, nỗ lực hết sức để giảm thiểu tối đa rủi ro lây nhiễm corona-19, nhưng tiếc là tình hình hiện tại vẫn chưa đạt tới mức có thể an tâm cho trẻ em đến trường. Tuy vậy, cân nhắc tới số giờ học trong năm và lịch thi tuyển sinh, cũng như đảm bảo quyền học tập cho học sinh, Chính phủ đang tích cực xem xét phương án thay thế là tổ chức khai giảng trực tuyến.Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh hình thức khai giảng trực tuyến đòi hỏi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, phải đảm bảo trang thiết bị và kết nối internet cho tất cả học sinh.Đây là lần thứ tư Hàn Quốc hoãn khai giảng do tác động của dịch corona-19. Trước đó, Chính phủ đã ba lần hoãn khai giảng, từ ngày 2/3 sang ngày 9/3, 23/3 và 6/4.