Hàn Quốc phát sinh 101 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân corona-19 lên 9.887 người tính tới 0 giờ ngày 1/4

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 1/4, trong nước đã ghi nhận thêm 101 ca nhiễm corona-19 so với số liệu lúc 0 giờ một ngày trước.Trong đó, Seoul có số người nhiễm tăng nhiều nhất với 24 ca, gồm cả các ca nhiễm tập thể tại nhà thờ Trung tâm Manmin và những trường hợp trở về từ nước ngoài.Sau đó là tỉnh Gyeonggi với 23 ca nhiễm mới. Bệnh viện Thánh mẫu ở thành phố Uijeongbu đã xác nhận thêm 8 ca nhiễm trong ngày 31/3, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 10 người.Thành phố Daegu cũng xác nhận thêm 20 ca nhiễm mới tại bệnh viện Miju số 2 và bệnh viện điều dưỡng Hansarang.Ngoài ra, thành phố Incheon xuất hiện thêm 5 ca nhiễm mới, thành phố Gwangju và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 4 người, thành phố Busan và tỉnh Nam Chungcheong mỗi nơi ba người, tỉnh Gangwon và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi hai người, tỉnh Bắc Jeolla một người. 7 ca dương tính được xác định trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh.Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã có tổng cộng 165 ca tử vong do dịch corona-19, tăng ba người so với số liệu một ngày trước. Số ca được điều trị khỏi và dỡ bỏ cách ly tăng 159 người, đạt tổng cộng 5.567 người.