Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của Hàn Quốc giảm 0,2%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/4 công bố trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 46,91 tỷ USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu đạt 41,87 tỷ USD, giảm 0,3%. Cán cân thương mại thặng dư 5,04 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư dài kỷ lục 98 tháng liên tiếp.Trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã chuyển sang xu hướng tăng, đến tháng 3 lại quay về xu hướng giảm nhẹ, được phân tích là do tác động của đại dịch corona-19.Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày trong tháng 3 giảm 6,4%, tiếp tục xu hướng giảm từ tháng 2 (-11,9%). Tuy nhiên, mức giảm đã được cải thiện từ hai con số xuống một con số.Sản lượng xuất khẩu trong tháng 3 tăng 13,1%, mức tăng cao nhất trong vòng 17 tháng, tăng hai tháng liên tiếp. Đặc biệt, sản lượng xuất khẩu chíp bán dẫn đã tăng 9 tháng liên tiếp từ tháng 7 năm ngoái. Điều này được phân tích là bởi đại dịch corona-19 khiến người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp, nhu cầu dành cho các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) tăng mạnh.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đánh giá dù dịch corona-19 diễn biến nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, nhưng tới thời điểm hiện tại, ảnh hưởng của dịch bệnh tới các thị trường chủ lực là không lớn. Tuy nhiên, xuất khẩu trong thời gian tới sẽ không tránh khỏi khó khăn do tác động của dịch bệnh.