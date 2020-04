Tổng thống Moon Jae-in khích lệ doanh nghiệp tỉnh Bắc Gyeongsang vượt qua dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1/4 đã tới thăm tỉnh Bắc Gyeongsang, một trong những địa phương gặp thiệt hại nặng nề nhất do dịch corona-19, khẳng định quyết tâm cùng địa phương này vượt qua khủng hoảng.Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới thăm Khu công nghiệp quốc gia Gumi (thành phố Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang), tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình đối phó dịch corona-19. Tháp tùng Tổng thống có Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Sung Yun-mo, Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Park Young-sun, Tỉnh trưởng Bắc Gyeongsang Lee Cheol-woo.Ngày 25/2 vừa qua, Tổng thống đã tới thăm thành phố Daegu, rà soát công tác phòng chống chống dịch corona-19 tại địa phương này. Chuyến thăm lần này tới tỉnh Bắc Gyeongsang được phân tích là nhằm an ủi người dân địa phương về những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, nhấn mạnh quyết tâm vực dậy nền kinh tế địa phương khỏi đình trệ.Phủ Tổng thống cho biết các doanh nghiệp Tổng thống đến thăm lần này đều là những điển hình tiêu biểu về công tác đối phó linh động, tích cực trước dịch bệnh. Công ty Kolon Industries mặc dù phát sinh ca nhiễm corona-19 ở nhà máy thuộc thành phố Gyeongsan tỉnh Bắc Gyeongsang, nhưng đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp phòng dịch, sớm quay trở lại hoạt động bình thường. Công ty SL Tech kiểm tra tình hình toàn bộ nhân viên hàng ngày, cung cấp thông tin nhanh chóng cho khách hàng nhằm giảm thiểu thiệt hại về mạng lưới cung cấp.Phủ Tổng thống nhấn mạnh Khu công nghiệp Gumi là điển hình tiêu biểu về nỗ lực khắc phục thiệt hại do dịch corona-19. Mặc dù gặp nhiều khó khăn như phải tạm dừng sản xuất, thiếu nguồn cung nguyên vật liệu, phụ tùng sau khi phát sinh ca nhiễm trong khu công nghiệp, nhưng các doanh nghiệp vẫn đang từng bước vượt qua.Đặc biệt, công ty Kolon Industries đã phát triển và góp phẩn ổn định nguồn cung nhựa nhiệt dẻo, một trong ba mặt hàng vật liệu Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc.Phủ Tổng thống khẳng định Chính phủ và doanh nghiệp sẽ cùng hợp sức vượt qua đại dịch, tương tự như đã từng vượt qua cuộc khủng hoảng về vật liệu, linh kiện khi Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc vào năm ngoái.Tổng thống Moon cũng cảm ơn nỗ lực hợp tác với chính quyền địa phương của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch corona-19.Công ty Kolon Industries đã quyên tặng phòng điều trị áp lực âm cho Bệnh viện Đại học Seoul ở thành phố Mungyeong (tỉnh Bắc Gyeongsang), công ty LG Innotek dự kiến quyên tặng 18.000 chiếc khẩu trang cho thành phố Gumi.