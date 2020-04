Chính phủ Hàn Quốc công bố phương án hỗ trợ cửa hàng miễn thuế, rạp chiếu phim

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/4 đã mở cuộc họp đối sách quản lý khủng hoảng, đối phó với dịch corona-19, công bố phương án hỗ trợ theo từng lĩnh vực kinh doanh cho những doanh nghiệp gặp thiệt hại nặng nề vì dịch bệnh.Trước tiên, Chính phủ quyết định giảm 20% phí thuê cửa hàng cho các cửa hàng miễn thuế của các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tầm trung. Với cửa hàng miễn thuế, cửa hàng tiện lợi, quán ăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ, giới tiểu thương, Chính phủ sẽ nâng mức giảm phí thuê cửa hàng từ 25% lên 50%.Quyết định miễn giảm này sẽ có hiệu lực trong tối đa 6 tháng, tới khi nào lượng hành khách hàng không đạt mức 60% so với năm ngoái. Từ ngày 1-15/3, doanh thu của các cửa hàng miễn thuế đã giảm khoảng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.Ngoài ra, Chính phủ cũng công bố phương án hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành và rạp chiếu phim, như hoãn thời hạn đánh giá xếp hạng khách sạn tới khi nào cảnh báo bệnh truyền nhiễm được dỡ bỏ, giảm 50% phí kiểm tra an toàn thiết bị giải trí tại các cơ sở vui chơi giải trí.Trong tháng trước, doanh thu phòng vé của các rạp chiếu phim trong nước đã giảm tới hơn 80% so với cùng kỳ năm 2019. Để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ sẽ lùi thời hạn nộp "quỹ phát triển điện ảnh" tới cuối năm nay.Về khoản hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, Chính phủ nhấn mạnh sự phối hợp cùng gánh vác ngân sách triển khai của chính quyền các địa phương là hết sức quan trọng. Trong tuần sau, Chính phủ sẽ công bố tiêu chuẩn cụ thể về đối tượng được hưởng hỗ trợ.