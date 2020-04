Thời tiết và biện pháp quản lý theo mùa tác động tích cực đến nồng độ bụi mịn

Photo : YONHAP News

Chính phủ hôm thứ Tư (1/4) đã công bố báo cáo kết quả giải pháp kiểm soát bụi mịn theo mùa. Theo đó, từ tháng 12 năm ngoái đến nay, tình hình thời tiết và công tác thực hiện biện pháp kiểm soát theo mùa đã góp phần cải thiện tình trạng bụi mịn tại Hàn Quốc.Năm ngoái, Hàn Quốc phải áp dụng Biện pháp giảm bụi nhỏ khẩn cấp liên tục vào mùa xuân do nồng độ bụi siêu nhỏ nghiêm trọng. Song, nồng độ bụi mịn năm nay đã giảm từ 33 ㎍/㎥xuống khoảng 24 ㎍/㎥, tức giảm 27% so với năm ngoái. Từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, số ngày nồng độ bụi siêu mịn trên 51 ㎍/㎥ là hai ngày, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước là 18 ngày.Đáng chú ý, tháng 3 là thời điểm bụi mịn mù mịt nhất, nhưng năm nay nồng độ bụi nhỏ trung bình chỉ là 21 ㎍/㎥, chỉ số tốt nhất từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 năm nay.Trên thực tế, lượng mưa và gió Đông giúp làm sạch bụi mịn đã tăng đáng kể so với năm trước. Thêm vào đó, chế độ quản lý theo mùa đã khiến lượng khí thải từ nhà máy và công xưởng giảm lần lượt 39% và 30%. Biện pháp giảm tốc độ tàu thủy, kiểm soát tiêu chuẩn hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu cũng giúp lượng khí thải từ tàu thủy và cảng giảm khoảng 40%.Ngoài ra, nhiều công trường Trung Quốc buộc phải đóng cửa do dịch corona-19 cũng khiến nồng độ bụi mịn trung bình ở Trung Quốc giảm 11%.Chính phủ Hàn Quốc sẽ phân tích mức độ ảnh hưởng của chất lượng không khí cải thiện thực tế và công bố kết quả tổng hợp vào cuối tháng này.