Chính phủ Hàn Quốc cam kết đảm bảo môi trường bỏ phiếu Tổng tuyển cử an toàn

Photo : YONHAP News

Trong tuyên bố toàn dân ngày 2/4, Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-hwa, Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Chin Young nhấn mạnh Tổng tuyển cử 15/4 diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng quốc gia do dịch COVID-19. Chính phủ cam kết sẽ hết sức nỗ lực phối hợp với Ủy ban quản lý bầu cử trung ương để thiết lập môi trường bầu cử an toàn nhất cho người dân.Chính phủ nhận định sẽ có nhiều hành vi vận động tranh cử phi pháp diễn ra trên mạng trong thời gian tới, như phát tán tin tức giả về dịch COVID-19, qua đó đề nghị người dân hợp tác vì một cuộc bầu cử công bằng và an toàn.Các Bộ trưởng cho biết Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã quyết định dừng bỏ phiếu sớm Tổng tuyển cử cho cử tri tại nước ngoài tại một số quốc gia, cân nhắc tới diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Chính phủ lấy làm tiếc về việc các cử tri không thể thực hiện quyền tham gia chính trị tại những quốc gia này, nhưng hy vọng kiều bào Hàn Quốc thông cảm và ủng hộ.Với những quốc gia vẫn tổ chức bỏ phiếu sớm, Bộ Ngoại giao sẽ theo dõi sát sao tình hình tới khi đợt bỏ phiếu sớm kết thúc ngày 6/4, do dự báo dịch COVID-19 tại các nước sẽ vẫn diễn biến nghiêm trọng trong những ngày tới.Chính phủ đề ra các đối sách cụ thể là khử trùng toàn bộ địa điểm bỏ phiếu trước và sau khi bỏ phiếu, lập một điểm bỏ phiếu riêng cho những cử tri có triệu chứng nghi ngờ, đảm bảo quyền bỏ phiếu cho cả những cử tri nhiễm COVID-19, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi vận động tranh cử phi pháp, tăng cường giám sát sự can thiệp của công chức vào bầu cử. Đặc biệt, các Bộ trưởng cam kết sẽ tập trung giám sát các hành vi hối lộ, phát tán tin tức giả, thao túng dư luận trên mạng.Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn giữa đại dịch, các Bộ trưởng đề nghị cử tri đến nơi bỏ phiếu nhất định phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, giữ đúng khoảng cách quy định. Các ứng cử viên và nhân viên phụ trách công tác bỏ phiếu cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác trong thời gian vận động tranh cử.