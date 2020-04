Giá tiêu dùng tháng 3 tiếp tục tăng mức 1%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 3" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 105,54 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đã rơi xuống mức dưới 1% 12 tháng liên tiếp trong năm ngoái, sau đó tăng lên 1,5% trong tháng 1 năm nay, tiếp tục giữ mức 1% ba tháng liên tiếp với 1,1% trong tháng 2 và 1% trong tháng 3.Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu thực phẩm tăng, giá sản phẩm ngành chăn nuôi và thực phẩm chế biến tăng lần lượt 6,7% và 1,7% so với tháng trước.Trong khi đó, giá xe ô tô lại giảm 2,6% do Chính phủ giảm thuế tiêu thụ, ngành nhà hàng, quán ăn cũng chỉ tăng 0,9%.Cục thống kê quốc gia giải thích sự thay đổi hình thức tiêu dùng nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 và các chính sách thúc đẩy kinh tế đã tác động đến vật giá trong tháng vừa qua.