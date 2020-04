Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương ngày 2/4 công bố kết quả khảo sát qua điện thoại đối với 1.500 cử tri trên toàn quốc, do Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, tiến hành từ ngày 23-24/3 vừa qua.Theo đó, 72,7% cử tri trả lời "nhất định sẽ đi bỏ phiếu" Tổng tuyển cử ngày 15/4 tới, cao hơn 8,8% so với kết quả khảo sát tương tự đợt Tổng tuyển cử Quốc hội khóa XX tháng 4 năm 2016. 20,9% cử tri trả lời "sẽ đi bỏ phiếu nếu có thể".Trong số cử tri cho biết sẽ đi bỏ phiếu, 26,7% trả lời sẽ bỏ phiếu trong đợt bỏ phiếu sớm, diễn ra trong hai ngày 10-11/4. Tỷ lệ này cao hơn 12,7% so với kết quả khảo sát đợt Tổng tuyển cử khóa XX.Lý do chủ yếu khiến cử tri lựa chọn bỏ phiếu sớm là "dự định bỏ phiếu sớm rồi làm công việc khác vào ngày bầu cử chính thức" (36,9%), sau đó tới lý do "vẫn phải làm việc trong ngày bầu cử" (16,8%), "nơi đăng ký chứng minh nhân dân và địa điểm cư trú thực tế khác nhau nên khó bỏ phiếu" (14,3%), và "không thể bỏ phiếu trong ngày 15/4 vì lý do cá nhân" (13,9%).81,2% cử tri trả lời "quan tâm" đến Tổng tuyển cử, cao hơn 10,4% so với kết quả khảo sát đợt Tổng tuyển cử trước.Về các yếu tố cân nhắc khi lựa chọn ứng cử viên nghị sĩ đại diện khu vực, 29,8% cử tri trả lời xem xét "năng lực, tư cách của ứng cử viên", 29,7% chọn "chính sách, cam kết tranh cử", 29% chọn "đảng trực thuộc".Đối với lá phiếu bầu nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, 26,7% cử tri cho biết sẽ cân nhắc tới "chính kiến, chính sách của đảng", 25,7% chọn "đảng tương tự với đảng của ứng cử viên nghị sĩ đại diện khu vực", 21,3% chọn "năng lực, tư cách ứng cử viên", 17,8% chọn "đường lối của đảng".74,7% cử tri đồng ý rằng lá phiếu của mình có ảnh hưởng quan trọng tới kết quả bầu cử. 65,8% cho rằng cuộc bầu cử lần này có thể ảnh hưởng tới toàn bộ tương lai quốc gia. 51,7% nhận định đời sống hàng ngày và chất lượng cuộc sống của bản thân có thể thay đổi thông qua cuộc bầu cử.Kết quả khảo sát trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2,5%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).