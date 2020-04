Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc cán mốc 10.000 người

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 3/4, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.062 ca nhiễm COVID-19, tăng 86 ca so với một ngày trước.Như vậy, số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc đã cán mốc 10.000 người, 74 ngày sau khi ghi nhận bệnh nhân đầu tiên ngày 20/1.Trong các bệnh nhân mới có 23 người thuộc tỉnh Gyeonggi, gồm các bệnh nhân liên quan đến bệnh viện St. Mary's Uijeongbu. Thủ đô Seoul phát sinh 18 ca nhiễm, chủ yếu là khách nhập cảnh từ nước ngoài.Thành phố Daegu ghi nhận thêm 9 ca nhiễm mới. Đây là lần đầu tiên sau 45 ngày, số ca nhiễm mới trong ngày ở Daegu giảm xuống mức một con số.Ngoài ra, tỉnh Bắc Gyeongsang ghi nhận thêm 5 ca, tỉnh Gangwon 2 ca, thành phố Incheon, thành phố Gwangju, tỉnh Bắc Chungcheong, tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Bắc Jeolla, tỉnh Nam Jeolla, tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 1 ca.Có 22 ca nhiễm mới ghi nhận trong quá trình kiểm dịch tại sân bay.Số ca tử vong tính tới thời điểm hiện tại là 174 người, tăng 5 người so với số liệu 0 giờ một ngày trước. 6.021 bệnh nhân đã được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly, tăng 193 người so với hôm 2/4.Ngoài ra, Hàn Quốc đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên là một bác sĩ. Bệnh viện Đại học quốc gia Kyungpook (tỉnh Bắc Gyeongsang) cho biết một bác sĩ nội khoa (59 tuổi) đã tử vong khi đang được điều trị tại bệnh viện sáng cùng ngày. Bác sĩ này nhiễm bệnh trong quá trình điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đến ngày 19/3 được kết luận dương tính với virus.