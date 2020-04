Fitch dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -0,2% năm 2020

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo công bố ngày 2/4 (giờ địa phương), hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch dự báo trong năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc tăng trưởng -0,2%, thấp hơn 1% so với mức dự báo 0,8% hãng này đưa ra vào tháng trước.Fitch dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -3% trong quý I và quý II năm nay (so với quý trước). Điều này có nghĩa là nền kinh tế Hàn Quốc sẽ rơi vào suy thoái trong nửa đầu năm. Thông thường, nếu GDP tăng trưởng âm liên tiếp trong hai quý thì được coi là "suy thoái kinh tế". Tuy nhiên, Fitch dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 1,4% trong quý III và quý IV.Triển vọng kinh tế toàn cầu cũng trở nên u ám hơn sau một tháng. Fitch đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2020 từ mức 1,3% xuống -1,9%, do các doanh nghiệp toàn cầu rơi vào khó khăn bởi những biện pháp quyết liệt ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan của các quốc gia như Mỹ, châu Âu.Fitch cũng hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của một loạt các nước lớn, như giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ từ mức 1% xuống -3,3%, Liên minh châu Âu (EU) từ -0,4% xuống -4,2%, Trung Quốc từ 3,7% xuống 1,6%. Đặc biệt, Fitch nhận định cho tới cuối năm sau, kinh tế Mỹ và châu Âu vẫn chưa thể phục hồi về ngưỡng trước khi bùng phát đại dịch COVID-19.Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ngày 3/4 cũng hạ 1% dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2020, từ mức 2,3% trong dự báo tháng 12 năm ngoái xuống 1,3%, do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, ADB dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm sau, tỷ lệ lạm phát năm nay là 0,9%, năm 2021 là 1,3%.