Báo Nhật Bản ca ngợi công tác đối phó dịch COVID-19 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong một bài phân tích đăng ngày 3/4, báo Asahi Nhật Bản nhận định hệ thống y tế của Hàn Quốc không sụp đổ bởi COVID-19 như Ý là do Seoul đã tiến hành công tác xét nghiệm, theo dấu các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân và điều trị triệt để.Tờ báo này cho biết Hàn Quốc có năng lực xét nghiệm 20.000 mẫu bệnh phẩm một ngày. Gần đây, Seoul hết sức cảnh giác với các ca nhiễm nhập ngoại, nên đã bố trí 16 trạm xét nghiệm lưu động "Walking Thru" tại sân bay quốc tế Incheon, xét nghiệm cho hành khách nhập cảnh từ nước ngoài ngay tại sân bay.Báo Asahi giới thiệu tại Hàn Quốc, người dân hầu như không sử dụng tiền mặt mà thường dùng các loại thẻ thanh toán. Do đó, cơ quan chức năng dễ dàng nắm bắt lịch sử di chuyển của bệnh nhân COVID-19 và những người tiếp xúc gần, chẳng hạn như họ có sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay không.Đặc biệt, Hàn Quốc đã thiết lập hệ thống mới tích hợp dữ liệu sử dụng thẻ và dữ liệu định vị toàn cầu (GPS) trên điện thoại di động cá nhân, giúp cơ quan y tế cập nhật đường di chuyển của bệnh nhân COVID-19 chỉ trong vòng 10 phút. Ngoài ra, cơ quan chức năng Hàn Quốc còn phát triển ứng dụng giúp người dân nắm bắt lịch sử di chuyển của các bệnh nhân COVID-19 trên bản đồ.Về đối phó y tế, báo Asahi cho biết ở "tâm dịch" thành phố Daegu, trong giai đoạn đầu bùng phát mạnh ca lây nhiễm tập thể đã xảy ra một số trường hợp bệnh nhân nhẹ được nhập viện, bệnh nhân nặng tử vong tại nhà. Tuy nhiên sau đó, Hàn Quốc đã xây dựng hệ thống phân loại bệnh nhân theo triệu chứng nặng, nhẹ, giải tỏa được tình trạng này.Báo Asahi cho biết căn cứ tài liệu năm 2017 của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc đảm bảo 12,3 giường bệnh/1.000 dân, cao hơn nhiều so với bình quân OCED (4,7 giường/1000 dân), cho thấy nền tảng hạ tầng y tế vững chắc ngay từ đầu.Cũng giống như Nhật Bản, người dân Hàn Quốc không có văn hóa đeo khẩu trang. Nhưng sau khi dịch COVID-19 bùng phát, hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang khi đi tàu điện ngầm. Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc không ban lệnh cấm ra ngoài như Mỹ hay các nước châu Âu, nhưng người dân đều tự giác hạn chế di chuyển. Tờ báo này đánh giá sự tham gia phòng dịch tích cực của người dân đang phát huy hiệu quả.