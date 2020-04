Giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến tháng 2 tại Hàn Quốc tăng 24,5%

Photo : YONHAP News

Do tác động của dịch COVID-19, giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến tại Hàn Quốc trong tháng 2 vừa qua đã xác lập mức tăng cao nhất trong vòng 16 tháng. Đặc biệt, tỷ trọng giá trị mua sắm trực tuyến trên tổng doanh thu bán lẻ đạt mức cao kỷ lục.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 3/4 công bố báo cáo "Xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 2 năm 2020". Trong tháng 2, giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến đạt 11.961,8 tỷ won (9,7 tỷ USD), tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất sau mức tăng 30,7% tháng 10 năm 2018, phản ánh hiệu ứng mua sắm tăng vọt dịp Tết Trung thu.Xét theo mặt hàng, do người dân có xu hướng giảm ăn ngoài, tích cực ăn tại nhà, nên giá trị các đơn hàng mua sắm trực tuyến nông thủy sản, chăn nuôi tăng 103,7%, dịch vụ ăn uống tăng 82,2%, thực phẩm đồ uống tăng 71%. Ngoài ra, các đơn hàng đồ dùng sinh hoạt như nước tẩy rửa, giấy vệ sinh tăng 52,8%, thiết bị điện, điện tử viễn thông tăng 38,6%.Ngược lại, do người dân giảm hoạt động bên ngoài, các đơn hàng mua sắm dịch vụ văn hóa, giải trí giảm 60%, dịch vụ du lịch, giao thông giảm 46,2%.Tỷ trọng mua sắm trực tuyến trên tổng doanh thu bán lẻ tháng 2 đạt 27,7%, mức cao kỷ lục, tăng 4,8% so với tháng trước. Trong tháng 2, do tác động của dịch COVID-19, tổng doanh thu bán lẻ đã giảm hơn 5.000 tỷ won (4,06 tỷ USD) so với tháng 1.