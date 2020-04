Lượng khách nhập cảnh vào Hàn Quốc trong tháng 3 giảm 92%

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách nhập cảnh vào Hàn Quốc từ ngày 1/3 tới 1/4 vừa qua đạt 344.390 người, giảm 92% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, 75% là công dân Hàn Quốc.Đặc biệt, lượng khách nhập cảnh từ Trung Quốc là 24.912 người, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước là 875.034 người. Lượng khách nhập cảnh từ Mỹ và châu Âu giảm lần lượt 58% và 71%.Sau khi Hàn Quốc áp dụng lệnh cách ly tại nhà với toàn bộ hành khách nhập cảnh từ nước ngoài, số người nhập cảnh trong ngày 2/4 đã lần đầu rơi xuống dưới mức 6.000 người/ngày.Gần đây, do liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm lệnh tự cách ly tại nhà nên Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã quyết định thực thi lệnh "hạn chế phạm vi hoạt động" với mọi người nước ngoài nhập cảnh từ 1/4. Trường hợp vi phạm lệnh tự cách ly sẽ bị phạt tối đa 3 năm tù giam hoặc phạt hành chính 20 triệu won (16.250 USD).Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp dụng lệnh "hạn chế phạm vi hoạt động" với người nước ngoài, căn cứ điều 22 Luật quản lý xuất nhập cảnh, nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng ca nhiễm COVID-19 "nhập ngoại". Sắc lệnh hành chính này có nội dung hạn chế phạm vi hoạt động của người nước ngoài ở trong nước, quy định các hạng mục cần tuân thủ, do Bộ trưởng Tư pháp ban hành nếu xét thấy cần thiết để đảm bảo trật tự công cộng, vì lợi ích quan trọng của quốc gia.