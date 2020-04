Hãng hàng không Eastar cắt giảm một nửa nhân viên và máy bay do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Sau khi ngừng toàn bộ chuyến bay trong và ngoài nước từ ngày 24/3, hãng hàng không giá rẻ Eastar đã bắt đầu tái cơ cấu bộ máy tổ chức, cắt giảm cả nhân sự lẫn máy bay do khủng hoảng từ đại dịch COVID-19.Trong cuộc họp gần đây giữa liên đoàn lao động và ban quản lý hãng, Eastar thông báo chỉ duy trì vận hành 13 máy bay với 930 nhân sự, tức là 45% nhân viên sẽ bị cắt giảm. 2 trong tổng số 23 chiếc máy bay đang thuê đã được trả lại, và hãng này sẽ hoàn trả tiếp 8 chiếc nữa trong thời gian sắp tới.Trong hai ngày 3/4 và 17/4, hãng sẽ tạo điều kiện cho nhân viên đăng ký nghỉ hưu theo nguyện vọng. Ngày 24/4, Eastar sẽ thông báo danh sách nhân viên trong diện tái cơ cấu. Nếu số người nghỉ hưu tự nguyện ít hơn dự kiến, bắt đầu từ cuối tháng sau, Eastar sẽ tiến hành sa thải nhân sự bắt buộc.Trước đó, Chính phủ công bố sẽ hỗ trợ khoản vay 300 tỷ won (243,5 triệu USD) cho các hãng hàng không giá rẻ đang chịu tổn thất nặng nề do dịch COVID-19, song Eastar đã bị loại khỏi danh sách nhận hỗ trợ do hãng hàng không Jeju có kế hoạch tiếp quản hãng này.Chính vì vậy, các nhân viên của hãng mới chỉ nhận được 40% lương tháng 2, lương tháng 3 vẫn chưa được thanh toán. Tháng 4 này, toàn bộ nhân viên đều bị buộc nghỉ việc không lương, 80 nhân viên thâm niên 1 đến 2 năm cũng đã bị hủy hợp đồng.