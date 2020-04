Liên tiếp nhiều công dân ở Ấn Độ và các nước châu Phi về nước

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ấn Độ cho biết chuyến bay chở 221 công dân Hàn cất cánh tại New Delhi vào 7 giờ 40 phút tối 5/4 (giờ địa phương) đã về tới sân bay quốc tế Incheon vào 6 giờ 20 phút sáng 6/4.Chuyến bay trên do hội người Hàn tại Ấn Độ cùng hãng hàng không tư nhân chuẩn bị. Hành khách trên chuyến bay chủ yếu là du học sinh, nhân viên thường trú của các doanh nghiệp, và khách du lịch.Phía Đại sứ quán cho biết đang có kế hoạch xúc tiến chuyến bay đợt hai để đưa tiếp những công dân có nguyện vọng về nước.Ngoài ra, hội người Hàn tại thành phố Mumbai và Chennai cũng đang thảo luận với hãng hàng không, chuẩn bị chuyến bay sơ tán công dân về nước. Hiện có hơn 10.000 công dân Hàn đang lưu trú tại Ấn Độ.Đại sứ quán Hàn Quốc ở Angola kiêm Namibia cũng cho biết 9 người Hàn mắc kẹt hơn 10 ngày ở Namibia đi chuyến bay thuê bao của Chính phủ Đức khởi hành sáng 5/4 (giờ địa phương) tại thủ đô Windhoek đã tới Munich.Trong số này có tới 5 người trên 60 tuổi, người lớn tuổi nhất đã 78 tuổi. Sau khi tới Munich, các công dân Hàn tiếp tục đáp chuyến bay tới Paris (Pháp), rồi lên máy bay của hãng Korean Air về sân bay quốc tế Incheon vào chiều 6/4. Ngoài ra, hai công dân tại Angola đã lên chuyến bay của Chính phủ Pháp tới Paris để cùng đoàn 9 hành khách đến từ Namibia về nước.Bên cạnh đó, công dân Hàn lưu trú tại Hungary dự kiến sẽ rời khỏi Budapest vào tối 6/4, và hơn 2.000 công dân tại New Zealand cũng sẽ lên đường về nước từ ngày 7/4.Bộ Ngoại giao cho biết đang xúc tiến chuyến bay đưa công dân ở 20 nước như Việt Nam, Myanmar, và các nước châu Âu về nước.