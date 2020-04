Hàn Quốc có tổng cộng 10.284 ca nhiễm COVID-19, tăng 47 người tính tới 0 giờ ngày 6/4

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 6/4 thông báo tính tới 0 giờ cùng ngày đã ghi nhận tổng cộng 47 ca nhiễm COVID-19 mới trên cả nước.Đây là lần đầu tiên kể từ báo cáo ngày 20/2, số ca nhiễm mới trong ngày tại Hàn Quốc ở mức dưới 50 người. Tuy nhiên, phép so sánh này khá khập khiễng do từ lúc dịch COVID-19 bùng phát tới nay, Ủy ban đối sách phòng dịch đã ba lần thay đổi tiêu chuẩn thống kê ca nhiễm mới.Sau khi xuất hiện ca nhiễm thứ 31 ngày 18/2, Hàn Quốc đã phát hiện ổ dịch "siêu lây nhiễm" là nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu. Kể từ đó tới gần đây, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Hàn Quốc vẫn duy trì mức trên dưới 100 người.Trong các ca nhiễm mới ghi nhận ngày 6/4, Seoul có 11 ca, bệnh viện Thánh mẫu ở thành phố Uijeongbu (tỉnh Gyeonggi) có 8 ca, thành phố Incheon ghi nhận 1 ca.Thành phố Daegu có 13 ca nhiễm mới, liên tiếp phát hiện các trường hợp lây nhiễm tập thể. Ngoài ra, thành phố Daejeon, tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi ghi nhận 2 ca, tỉnh Nam Chungcheong 1 ca.Bên cạnh đó, có 7 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, và 9 ca từng đi nước ngoài về xác định tại địa phương. Như vậy, có tổng cộng 34% số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc (16 người) là "nhập ngoại".Tính đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 186 ca tử vong do dịch COVID-19, tăng 3 người so với số liệu thống kê một ngày trước. Số người được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly tăng 135 người, đạt tổng cộng 6.598 người.Trong buổi họp báo ngày 6/4, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương một lần nữa nhấn mạnh biện pháp giữ khoảng cách với người khác trong giao tiếp xã hội. Ủy ban cho biết kể từ khi áp dụng biện pháp này, số ca nhiễm không xác định được nguồn lây nhiễm đã giảm đáng kể, các ca nhiễm tập thể cũng giảm tới 63,6%.Mặc dù vậy, thời tiết dần ấm lên, các cá nhân và gia đình lại di chuyển ra ngoài nhiều hơn. Do đó, Ủy ban đối sách phòng dịch kêu gọi người dân chú ý giữ khoảng cách với người khác trong giao tiếp xã hội, bởi đây là biện pháp hiệu quả nhất cho tới khi có vắc-xin và thuốc điều trị.