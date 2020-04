Hàn Quốc triển khai lớp học từ xa sử dụng học liệu của đài EBS cho học sinh lớp 1 và 2

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc hôm 5/4 cho biết sẽ triển khai dạy và học từ xa đối với lớp 1 và 2 bậc Tiểu học sau khi tổ chức khai giảng trực tuyến ngày 20/4 tới. Phương án giảng dạy từ xa này sẽ không sử dụng các thiết bị thông minh mà chủ yếu dùng học liệu của Đài phát thanh và truyền hình giáo dục (EBS).Do lo ngại nguy cơ lây lan dịch COVID-19, Hàn Quốc đã quyết định tổ chức khai giảng trực tuyến trên toàn quốc, trước tiên là với các lớp 12 (bậc Trung học phổ thông) và lớp 9 (bậc Trung học cơ sở) ngày 9/4 tới. Tiếp đó là các lớp 10 và 11 (bậc Trung học phổ thông), lớp 7 và 8 (bậc Trung học cơ sở), và các lớp từ 4 đến 6 bậc Tiểu học vào ngày 16/4. Các lớp từ 1 đến 3 (bậc Tiểu học) sẽ triển khai dạy và học từ xa từ ngày 20/4.Đối với trường hợp lớp 1 và 2 (bậc Tiểu học), đã có nhiều ý kiến cho rằng thiếu sự đồng hành của giáo viên, các em học sinh sẽ khó giữ tập trung trong 40 phút học với máy tính hoặc thiết bị thông minh. Do đó, Bộ Giáo dục đã thay đổi phương án triển khai giảng dạy từ xa đối với 2 cấp lớp này, sử dụng học liệu của Đài phát thanh và truyền hình giáo dục (EBS) và các học liệu chuyên dùng cho giáo dục tại gia đình.Cụ thể, chương trình của đài EBS dành cho học sinh lớp 1 và 2, vốn lên sóng kênh cáp EBS Plus 2, sẽ được phát trên kênh truyền hình mặt đất EBS 2TV từ ngày 6/4, dự kiến duy trì cả sau ngày 20/4 tới. Học sinh còn có thể xem các chương trình trải nghiệm sáng tạo liên quan đến các môn học như Ngữ văn và Toán trên kênh này. Cùng với đó, các trường cũng sẽ gửi học liệu đi kèm tới tận nhà học sinh để các em vừa theo dõi bài học qua TV, vừa tập luyện viết chữ, số, vẽ tranh...Công tác điểm danh do giáo viên chủ nhiệm phụ trách, thông qua tin nhắn và lời bình học sinh để lại trên 'lớp học online'.Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye khẳng định sẽ đảm bảo môi trường học tập đa dạng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của các học sinh.