WHO kêu gọi Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm chống dịch COVID-19 với toàn cầu

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6/4 đã có cuộc điện đàm với Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) về vấn đề hợp tác đối phó chung với đại dịch toàn cầu COVID-19.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kang Min-seok cho biết Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá chiến lược chống dịch toàn diện của Hàn Quốc như xét nghiệm diện rộng, chẩn đoán kịp thời, theo dấu sát sao lộ trình và người tiếp xúc với các ca nhiễm, đang phát huy hiệu quả rõ nét. Qua đó, Tổ chức y tế thế giới kêu gọi ông Moon tích cực khuyến khích lãnh đạo các nước khác học hỏi phương pháp của Hàn Quốc để nhanh chóng đạt tiến triển giống Seoul.Cụ thể, ông Ghebreyesus đã mời Tổng thống Moon đại diện châu Á phát biểu tại Hội nghị Y tế thế giới, dự kiến tổ chức trực tuyến qua video vào tháng 5. Tổng giám đốc WHO cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt để Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm chống dịch COVID-19.Ông Moon cho biết sẽ thảo luận vấn đề này qua các kênh ngoại giao, bao gồm cả Ngoại trưởng Kang Kyung-wha. Tổng thống cũng cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các vật phẩm phòng dịch, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu đối phó với đại dịch.