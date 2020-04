Nhiều chuyến bay đưa công dân Hàn mắc kẹt do COVID-19 chuẩn bị về nước

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chiều 7/4, khoảng 260 công dân Hàn đang mắc kẹt tại New Zealand do lệnh phong tỏa của nước này sẽ lên đường về nước bằng máy bay dân dụng.Ngày 10/4, chuyến bay thứ hai dự kiến sẽ đưa thêm 260 người Hàn về nước, chuyến bay thứ 3 đang được chuẩn bị thêm. Hiện có khoảng 1.500 công dân Hàn tại New Zealand đã đăng ký về nước.Ở Australia, các công dân có visa Working Holiday (thị thực một năm cho phép vừa làm vừa du lịch) và du học sinh Hàn đã lên đường về nước từ tối 6/4 bằng chuyến bay thuê bao của hãng Korean Air và Asiana Airlines. Chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị chuyến bay đưa công dân Hàn ở thành phố Sydney và Brisbane về nước vào ngày 12/4.Tại Hungary, đã có khoảng 60 người Hàn Quốc về nước trên chuyến bay cùng nhân viên của công ty SK Innovation.Ngoài ra, các công dân Hàn mắc kẹt tại Uganda, Angola, Namibia, Tunisia, Congo, Lào, Kyrgyzstan và Kazakhstan cũng đang xúc tiến về nước theo quy mô nhỏ.Tính đến nay, Bộ Ngoại giao đã hỗ trợ 6.619 công dân Hàn về nước từ 43 quốc gia. Toàn bộ công dân Hàn nhập cảnh từ nước ngoài đều phải tuân thủ quy định tự cách ly hai tuần bắt buộc, nếu vi phạm có thể bị phạt dưới một năm tù giam, hoặc phạt hành chính 10 triệu won (hơn 8.000 USD).