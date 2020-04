Samsung đạt lợi nhuận kinh doanh hơn 5 tỷ USD trong quý I năm 2020

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung hôm thứ Ba (7/4) công bố đã đạt lợi nhuận kinh doanh 6.400 tỷ won (5,23 tỷ USD) và doanh thu 55.000 tỷ won (45 tỷ USD) trong quý I năm 2020.Như vậy, lợi nhuận của Samsung đã vượt khoảng 280 tỷ won (22,9 tỷ USD) so với mức dự đoán 6.120 tỷ won (hơn 5 tỷ USD) của các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, doanh thu thực tế của hãng lại thấp hơn 500 tỷ won (409,2 triệu USD) so với mức dự đoán 55.500 tỷ won (45,4 tỷ USD).So với con số 6.200 tỷ won (5,07 tỷ USD) trong quý I năm ngoái, đánh dấu cú sốc lợi nhuận của Samsung, mức lợi nhuận năm nay tăng 2,73%. Doanh thu quý I cũng tăng 4,98% so với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên so với quý IV năm 2019, lợi nhuận kinh doanh của hãng đã giảm đến 10,6%, doanh thu giảm 8,2%.Dự đoán trong quý II, doanh thu các sản phẩm smartphone và điện gia dụng của hãng sẽ giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.